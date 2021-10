Ad organizzarlo è il Forum di San Marco dei Cavoti

«”L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo”. Questo è quanto affermava il premio Nobel per la pace Nelson Mandela. Ispirati da questi principi, in cui crediamo fermamente, e spinti dalla forte volontà di dare il nostro contributo per la crescita dei giovani e della comunità tutta, i ragazzi del Forum dei Giovani di San Marco dei Cavoti (BN) sono orgogliosi di presentare il nuovo corso di formazione “La Progettazione Sociale”, realizzato in collaborazione con il Comune di San Marco dei Cavoti (BN) ed erogato dai professionisti della Società Cooperativa Sociale “L’Isola che c’è” di Montoro (AV). Il corso mira a formare i partecipanti nell’ambito della progettazione sociale, fornendo gli strumenti e le competenze necessarie allo strutturazione e alla stesura di un progetto. Gli incontri si terranno ogni sabato a partire dal 30 Ottobre e termineranno il 27 Novembre. Le attività si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13 presso l’Aula Consiliare del Municipio di San Marco dei Cavoti (BN). Al termine delle 20 ore di formazione, le quali prevedono anche una fase pratica di project work, verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai frequentatori. Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 21 Ottobre a mezzo mail al seguente indirizzo: forumsmdc2019@gmail.com

Il corso prevede un massimo di 30 partecipanti ed è rivolto a tutti i giovani delle aree interne della regione in età compresa tra i 16 e i 34 anni. La partecipazione è completamente gratuita in quanto le attività sono state finanziate grazie all’approvazione del progetto, avvenuta lo scorso Gennaio, presentato dal Forum dei Giovani nell’ambito del Bando regionale “Giovani in Comune 2.0″, dedicato ai Forum giovanili, classificandosi in graduatoria al primo posto in provincia di Benevento e quinto in tutta la regione Campania. “La formazione rappresenta il punto di partenza per la costruzione del futuro, il nostro futuro. È una grande opportunità per il nostro territorio, specialmente in un periodo storico come questo dove la progettazione, grazie anche soprattutto alle ingenti risorse messe a disposizione dal Recovery Fund, rappresenta il fulcro dello sviluppo delle nostre comunità. È necessario avere gli strumenti e le competenze necessarie per poter affrontare le sfide che co aspettani. Noi, come sempre, faremo la nostra parte per i nostri giovani e per la comunità” Questo è quanto ha dichiarato il Presidente del Forum dei Giovani, il ventitreenne Luca Polito, studente di Giurisprudenza, alla guida dell’associazione da 2 anni.

In allegato il link del sito del Forum dove è possibile scaricare il modulo per iscriversi al corso: https://sites.google.com/view/forumsmdc/home-page»