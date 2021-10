"La CNA non farà mancare il suo apporto, sostenendo in questo momento la CGIL e lavorando per il bene comune"

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Luca Beatrice, presidente della CNA Provinciale di Avellino:

«L’aggressione alla sede della CGIL di Roma avvenuta sabato scorso è un fatto di gravità inaudita, il cui significato non va ridimensionato e derubricato a episodio sporadico e isolato.

I fatti accaduti, per essere meglio compresi, vanno inseriti in un contesto e in un momento in cui lo Stato deve compiere il massimo sforzo affinché il Paese si rialzi, sostenendo soprattutto i più deboli.

A questo sforzo non si possono sottrarre i cittadini, i lavoratori, le associazioni sindacali e di categoria, se necessario anche in maniera critica ma sempre civile e costruttiva.

La violenta violazione di uno dei simboli della nostra democrazia colpisce al cuore tutti coloro che ai principi di solidarietà ispirano la propria azione.

La risposta non deve quindi arrivare solo dalle istituzioni, ma da tutti i soggetti che non rinunciano a prendere parte responsabilmente alla vita del nostro Paese.

La CNA non farà mancare il suo apporto, sostenendo in questo momento la CGIL e lavorando per il bene comune assieme a tutte le forze democratiche.»