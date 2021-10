Si terrà presso l’Head Quarter dell'azienda a Manocalzati

Il 2 novembre dell’anno corrente avrà inizio un nuovo corso di formazione professionale, il “Corso di vendita: strategie e tecniche, e gestione del cliente”, organizzato da MAC Formazione, business unit della nota azienda M.A.C. Srl.

Si tratta di un corso altamente professionale, volto alla formazione di figure che dovranno essere in grado di affrontare il mondo del business con occhi completamente nuovi, gestendo clienti differenti, dalle società agli enti pubblici, passando per i privati, con l’intento di far emergere quella verve commerciale che contraddistingue il ruolo.

Il corso si terrà presso l’Head Quarter di M.A.C. Srl in Via Toppole, 3 83030 Manocalzati (AV).

Saranno 20 le ore dedicate all’attività formativa in cui gli allievi, di martedì e giovedì, dalle 15:00 alle 18:00, dovranno recarsi in sede.

Il corso è dal taglio pratico: prevede, infatti, degli incontri formativi con i direttori commerciali sia delle varie aree facenti parte del gruppo MAC (MAC Formazione, MAC Things, Tralci Irpini, Prixma, ecc.) che delle aziende partner, fra tutte Astro-tel, Gruppo Ingino, Olio Basso, ecc.

I partecipanti al corso avranno la possibilità di effettuare anche dei colloqui conoscitivi con HR Manager, che potrebbero portare ad un inserimento diretto in azienda.

10 i posti disponibili, aperti a chiunque risieda in Avellino e provincia e abbia voglia di formarsi in una figura professionale che non conosce crisi.

Le iscrizioni al corso sono ancora aperte e si possono effettuare direttamente sul sito di MAC Formazione al link:

https://www.macformazione.com/corso-di-vendita-strategie-tecniche-e-gestione-del-cliente/.