Il bando scade il 14 ottobre

E’ aperto il bando per l’ ammissione al Corso di Diploma di Istruzione Tecnica Superiore 2021/2023, promosso dall’ ITS “Antonio Bruno” di Grottaminarda, per l’Automazione integrata in ottica di Industry 4.0 nell’ambito del Sistema Meccanico.

Ad accedere alla prova selettiva saranno i giovani tra i 18 e i 35 anni; 23 saranno gli ammessi, che hanno conseguito un qualsiasi diploma superiore. Il corso biennale, finanziato dalla Regione Campania è completamente gratuito.

A dichiararlo è proprio l’Amministrazione comunale, offrendo maggiori informazioni:

«Scade il 14 ottobre 2021 il bando per l’ammissione al Corso di Diploma di Istruzione Tecnica Superiore 2021/2023, promosso dall’ITS “Antonio Bruno” di Grottaminarda, per l’Automazione integrata in ottica di Industry 4.0 nell’ambito del Sistema Meccanico – Meccatronico. Saranno ammessi 23 allievi.

Possono accedere alla prova selettiva i giovani tra i 18 e i 35 anni che abbiano conseguito un qualsiasi diploma superiore. Il corso biennale, completamente gratuito e finanziato dalla Regione Campania, avrà la durata di 1800 ore di cui il 60% circa dedicate a lezione ed esercitazione con didattica laboratoriale, il restante 40% ad attività di stage presso le aziende partner.

I giovani selezionati potranno acquisire competenze tecnologiche, specialistiche e professionalizzanti, che costituiranno un bagaglio culturale e pratico da poter spendere con successo su tutto il territorio regionale, nazionale, europeo e che consentiranno loro di trovare con maggior facilità un impiego.

Il corso è finalizzato ad acquisire, competenze di base, trasversali e professionalizzanti nel Settore Meccanico – Meccatronico dell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy. Il corso ITS post diploma biennale rilascia un diploma statale, riconosciuto al 5° livello EQF, ai sensi del DPCM 25.01.2008 capo II.

Il Comune di Grottaminarda è socio fondatore dall’ITS proprio perchè crede molto nella valenza di questo tipo di formazione intermedia tra diploma e laurea che può rispondere al meglio alle nuove richieste di figure tecniche specifiche del mondo del lavoro. Dunque l’invito dell’Amministrazione è rivolto ai giovani affinchè raccolgano e sfruttino questa offerta formativa.

Per informazioni: www.itsantoniobruno.it ».