Riceviamo e pubblichiamo del Museo Irpino di Avellino:

“Da Berlino opere di Max Diel e Ben Sleeuwenhoek; da Colonia, di Rainer Gross Claudia Desgrandes, Ivo Ringe, Rita Rohlfing; da Monaco, di Maria Wallenstall Schoenberg.

Evento espositivo organizzato da Montorocontemporanea, a cura di Andrea B. Del Guercio, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano.

Con il Patrocinio di: Provincia di Avellino, Museo Irpino, Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Roma; Consiglio Regionale della Campania, Comune di Montoro (AV).

In collaborazione con: Ministero dell’Istruzione – Ufficio scolastico regionale della Campania, Avellino; Coop Culture, Five Gallery, Lugano; Archivio del Contemporaneo Andrea Del Guercio.

Programma:

7 ottobre: Conferenza stampa, h. 10.30

Auditorium Sala blu – Museo Irpino

Complesso Monumentale Carcere Borbonico

8 ottobre: Tavola Rotonda ore 17, Auditorium Sala Blu

Interverranno:

-Saluti della Provincia

-Girolamo Giaquinto, Sindaco Città di Montoro (AV)

-Andrea B. Del Guercio, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano

-Gerardo Fiore, Direttore Montorocontemporanea

-Max Diel, artista

-Ben Sleeuwenhoek, artista

Modera: Milena Acconcia

Scrive Andrea B. Del Guercio:

‘Questo progetto editoriale ed espositivo, frutto di un percorso di indagine, si colloca all’interno della mia cultura dell’arte da sempre contrassegnata dall’attenzione alla pluralità delle voci che costantemente, nella storia come nel presente, si intersecano, si combinano sovrapponendosi, obbligando all’analisi, al giudizio e alla scelta. Nello specifico, Caleidoscopio nasce dalla volontà di andare ad indagare il patrimonio artistico presente in quella vasta area composta dai Paesi di lingua tedesca, avendo inevitabilmente constatato come, pure in una cultura progressivamente sempre più orientata all’europeismo, sussista un basso tasso di circolazione nella cultura artistica. Il nuovo progetto si articola attraverso due sezioni espositive, una monografica e una a carattere collettivo, in grado di allargare e rinnovare ulteriormente quanto in questi anni si è andato realizzando e di cui si è data notizia’.

Catalogo: Smith Edizioni

Modalità di accesso:

Per la serata inaugurale l’ingresso alle sale espositive sarà consentito ad un numero max di 30 persone ogni 30 minuti, a partire dalle 18.30 fino alle 21.00.

(turni di visita: 18.30/19.00/19.30/20.00/20.30/21.00)

Green pass obbligatorio

Nei giorni successivi, fino al 4 dicembre, la mostra osserverà i seguenti giorni e orari di apertura:

dal martedì al sabato

9 – 13 (ultimo ingresso 12.30)

16 – 19 (ultimo ingresso 18.30)

Per info e prenotazioni

www.museoirpino.it

info@museoirpino.it

0825 790733″