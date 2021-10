Aggiunte previsioni per lavoratori fragili e per il periodo di quarantena

È stata pubblicata la Legge 24 settembre 2021, n. 133 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

In sede di conversione del Decreto Green Pass (D.L. 6 agosto 2021, n. 111), sono state prorogate alcune tutele in favore dei lavoratori fragili.

In particolare, la legge di conversione ha introdotto l’art. 2 ter che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le previsioni secondo le quali:

- i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020);

- il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020).

Per tutti i dettagli, consulta la Legge.

Fonte: cliclavoro.gov.it