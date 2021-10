Il corso ha avuto l'obiettivo di concentrarsi sulla sicurezza e sul rispetto delle norme nella conduzione dei mezzi di soccorso

«Nel fine settimana appena trascorso, i volontari del comando Provinciale e la sezione operativa di Flumeri , hanno partecipato al corso interno di guida sicura .

Lo scopo del corso e quello di dare maggiore sicurezza e abilità alla guida, ponendo il solo obbiettivo sull’aspetto della sicurezza e al rispetto delle norme nella conduzione dei mezzi di soccorso.

Il superamento del corso interno di guida sicura, prevede l’abitazione interna alla guida dei veicoli di soccorso Gadit Avellino.

Al Corso ha partecipato anche la Dottoressa Milena Pepe, Medico Veterinario, Direttore Sanitario della Struttura Rifugio/e Clinica Veterinaria la Casa di Billy, che in più di qualche occasione è stata affianco dei nostri volontari nel soccorso ad animali feriti, mettendo a disposizione di questa associazione le sue competenze e la sua esperienza di medico veterinario.

Il Corso organizzato dal personale interno dell‘associazione si è costituito prima di una parte teorica sulle dinamiche dell’auto ,posizione del corpo e piedi ,movimento delle mani ,pneumatici e aderenza sul fondo bagnato e asciutto , sovrasterzo e sottosterzo ,modulazione di frenata e evitamento ostacoli ,come si affronta una curva.

Per la prova pratica è stata usata un alfa romeo 156 Q4 1,9 jtd 16v 150cv della stessa associazione.

Il Presidente della Gadit Avellino sottolinea l’importanza di questi corsi nell‘arco di 7 anni di attività ,nessun veicolo di questa associazione e stato protagonista di sinistri stradali ,in quanto il personale comandato di servizio come autista viene formato per poter guidare in piena sicurezza e viene formato e istituito, per non essere un pericolo per se e per gli altri, portando ogni servizio a compimento con ottimi risultati ,che si tratti di soccorso o vigilanza o servizio di trasporto. Il P.T della Gadit ringrazia i suoi volontari e guardiezoofile per l ‘impegno che quotidianamente mettono in questo ente sottraendo alle volte anche il tempo e fondi alle loro famiglie, per essere presenti nelle innumerevoli attività che la Gadit Avellino e chiamata a svolgere , dalla vigilanza ambientale/zoofila, alle attività di controllo della differenziata con vari Comuni della provincia, al contrasto contro l ‘abbandono di rifiuti con il Comune Capoluogo ,al servizio di pet/taxi per visite dal veterinario e toolettatura, al soccorso di animali padronali feriti , ai servizi di Protezione Civile ,collaborazione con vari enti di Polizia Locale della Provincia di Avellino.

Chiunque voglia far parte della famiglia Gadit Avellino info 339 7449773»