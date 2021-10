Era l'unico candidato in campo

Teora – Il nuovo sindaco del comune di Teora è Pasquale Chirico, con la lista Teora Libera – Onestà Equità e Sviluppo ha ottenuto la fascia tricolore raggiungendo la soglia minima di voti necessaria nelle ipotesi in cui concorra un’unica lista con unico candidato sindaco.

Più precisamente, difatti, con il recentissimo decreto-legge convertito in legge, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”, per la tornata elettorale di ottobre, cambia il quorum dei Comuni con lista unica, sotto i 15 mila abitanti: difatti, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15 mila abitanti, dove sia stata ammessa e votata una sola lista, risultano eletti tutti i candidati della lista, oltre al candidato a sindaco collegato, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Per visionare i voti ottenuti clicca qui.