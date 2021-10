Il Partito Socialista Italiano plaude con favore l’inizio dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione

“Dai Progetti ai fatti.

Il Partito Socialista Italiano plaude con favore l’inizio dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale e dell’area del boschetto Pasteni.

La delegazione Socialista, fin all’insediamento dell’amministrazione Franza, ha annoverato tra le proprie priorità la necessità di sostenere azioni di contrasto al cambiamento climatico, in modo da disegnare lo sviluppo del territorio cittadino in un’ottica sostenibile e al fine di intensificare gli sforzi a sostegno delle iniziative volte alla riduzione delle emissioni e degli sprechi.

“Sono in corso di realizzazione, così come prefissato dalla linee programmatiche del Sindaco, due importanti progetti nel campo dell’ efficientamento e risparmio energetico. – afferma l’assessore Tarantino- L’obiettivo sarà duplice: da un lato concorrere alla diminuzione dei costi sostenuti dal comune per la gestione della pubblica illuminazione, dall’altro realizzare una sistematica opera di rivitalizzazione e ammodernamento funzionale ed estetico di entrambi i parchi cittadini. Si tratta di un intervento minimale, volto a garantire il rispetto del contesto naturalistico ed architettonico degli spazi in cui verranno effettuati i lavori, tenendo conto anche dell’incremento numerico dei punti luce. I lavori avranno inizio lunedì 4 ottobre e proseguiranno per sezioni, iniziando dal piano inferiore della Villa comunale. Cercheremo di evitare il più possibile disagi all’utenza del principale parco cittadino, consapevoli che le chiusure anche se per sezioni renderanno parti della Villa non fruibili. Ringrazio anticipatamente a mio nome e di tutta l’amministrazione comunale la cittadinanza per la comprensione, impegnandoci a realizzare i lavori nei tempi previsti.”

Un grande plauso al Sindaco Franza, all’amministrazione, e alla nostra assessora Veronica Tarantino per l’impegno profuso affinché questi lavori, attesi da anni, divenissero realtà.

La segreteria cittadina.”