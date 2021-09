L'evento si svolgerà domenica 26 settembre alle ore 19:00

DOMENICA 26 SETTEMBRE ORE 19.00

In occasione della rassegna teatrale 2021

“I GIARDINI DI MARZANO“

Presso #CasaMarzano – Marzano di Nola (Avellino)

In via Maria S.S. dell’Abbondanza 17, Marzano di Nola (AV)

In scena lo spettacolo

ART IN MOOD

da un’idea di Gaetano Battista

con: Rossella Massari | Gaetano Battista e Nicola Mariconda

“Una performance artistica itinerante che cattura il pubblico con i suoi colori, con i suoi suoni e lo coinvolge nel suo turbinio creativo. Un vecchio baraccone circense è in cerca di luoghi dove poter raccontare le proprie storie, le proprie avventure”. A parlare è Gaetano Battista, ideatore dello spettacolo.

“Gli artisti porteranno il pubblico in un linguaggio ed in un’epoca antica attraverso i racconti e le storie tratte dai “cunti” di Giambattista Basile e Roberto De Simone.

Una parata di artisti di strada, spinti dalla musica della propria banda passeggerà per il borgo antico e poi si separerà per raccontare le proprie storie, i propri miti e di nuovo poi si riunirà per poter proseguire questa processione alla ricerca di porticati, strade abbandonate, portoni antichi, colorandoli con la musica e le parole e donando nuova vita a luoghi ormai assopiti”.

“Art In mood” – continua Battista – “è uno spettacolo itinerante che può essere anche trasformato in forma di teatro di prosa, senza allontanarsi dalla spontaneità e dall’animo dell’improvvisazione teatrale che caratterizza il teatro di strada. Uno spettacolo che ricorda la commedia dell’arte del ‘600, quando i baracconi, che trasportavano il teatro itinerante si fermavano nelle piazze dei paesi che li accoglievano, per fermarsi e raccontare il proprio spettacolo, usando i trucchi dell’arte di strada. Uno spettacolo adatto a tutte le età, che fa divertire attraverso la leggende popolare e l’arte dell’improvvisazione teatrale”.

Gli spettacoli si terranno all’aperto presso #CasaMarzano:

Via Maria S.S. dell’Abbondanza 17, Marzano di Nola (AV)

Ore 18:00: aperitivo

Ore 19:00 spettacolo.

Prenotazione obbligatoria (Posti limitati).

GreenPass obbligatorio. Per maggiori informazioni contattare il 351 1900787.