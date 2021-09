Il testo è stato scritto dall’avv. Procolo Ascolese e dal giornalista Luigi Ciccarelli

Domenica 26 settembre alle ore 17,00, nell’ambito di Sentieri Mediterranei, nell’aula consiliare del Comune di Summonte (AV), sarà presentato il libro “Dentro la giustizia – Breve viaggio nelle dinamiche del processo penale, dal delitto di Avetrana al caso ThyssenKrupp” dell’avv. Procolo Ascolese e del giornalista Luigi Ciccarelli.

Il testo, edito da Il Papavero, nell’ambito della collana Diritto e Diritti è un invito a verificare come, per quanto discutibili possano apparire, le sentenze analizzate siano il frutto di un ragionamento che si è sviluppato nel quadro di regole elaborate proprio per contenere al massimo il rischio di un errore giudiziario.

Ad aprire i lavori il Sindaco, On. Pasquale Giuditta. Interverranno gli autori, l’editrice Donatella De Bartolomeis e l’avv. Gianluca Fava (curatore della collana). In sala gli avv. HIlarry Sedu, Biagio Fedele, Margherita Oliva, Claudio Sara e Francesco Cananzi, componenti del comitato scientifico.