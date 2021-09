La due giorni educativa si terrà il 24 e 25 settembre



Il workshop ”FUORI è Dentro” è un’opportunità di confronto, scambio e riflessione dedicata ai professionisti dell’educazione. Due giorni di lavoro inaugurati dallo scrittore Maurizio de Giovanni, che vedranno la partecipazione istituzionale di Lucia Fortini, Assessore regionale alla Scuola, Politiche sociali e giovanili e di Carmine Esposito, Sindaco di Sant’Anastasia, ed il contributo di professionisti impegnati nel sociale, come il Maestro di judo Giovanni Maddaloni.

Organizzato dal Consorzio CGM in co-progettazione con il Consorzio Proodos di Napoli e la S.S.D. AC Sant’Anastasia, il workshop vuole esplorare le strade possibili per “cambiare la scuola” da fuori, valorizzando lo sport come strumento educativo e di inclusione, la didattica dei luoghi, le esperienze informali e le attività extra curricolari che arricchiscono competenze e skills di bambini e ragazzi.

“Un’azione sinergica tra i diversi attori della comunità educante – afferma Mario Sicignano, Presidente del Consorzio Proodos – rappresenta l’unica strada possibile per porre un freno alla povertà educativa dilagante e, quindi, mettere basi solide per un nuovo percorso di sviluppo della nostra società, inclusivo e prospettico“.