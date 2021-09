È quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia

«Oggi ho incontrato al Viminale l’attore Angelo Duro, che con Fabio Rovazzi, Emis Killa, Salmo ed altri artisti nei giorni scorsi si è reso protagonista di manifestazioni in favore della riapertura dei teatri dopo il lungo stop forzato dovuto alla pandemia. Con l’attore, che mi ha rappresentato i problemi del mondo della cultura e dello spettacolo, abbiamo convenuto che ora ci sono le condizioni per riportare il pubblico in sala.