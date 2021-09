Casucci: Qui la parola "resilienza" ha finalmente un senso

Oggi, dopo il convegno per il lancio della piattaforma digitale della Fondazione Sistema Irpinia, svoltosi questa mattina presso il Polo Giovani della Diocesi di Avellino alla presenza di svariate autorità tra cui anche quella del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia (per l’articolo sulla conferenza di lancio clicca qui), si è svolta anche l’inaugurazione ufficiale dell’info point di Avellino.

Situato in Piazza Libertà è il primo di 30 HUB che verranno aperti sul territorio provinciale e che sono pronti ad accogliere sia i turisti che vogliono scoprire la nostra terra, sia i cittadini curiosi di visitare nuovi spazi.

All’inaugurazione la presidente della Fondazione Sistema Irpinia, Donatella Cagnazzo, l’assessore regionale al Turismo e alla Semplificazioni Amministrativa, Felice Casucci, il presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, il sindaco della città, Gianluca Festa e la progettista della struttura, l’architetto Hikaru Mori.

In merito a questa inaugurazione, il presidente Biancardi ha dichiarato «Oggi abbiamo fatto il duo live anche della piattaforma con il Ministro del Turismo, l’assessore Casucci, quindi tutto quello che è stato preventivato parte oggi. Questa è la sfida, la sfida delll’Irpinia, la sfida della Regione Campania che guarda anche all’Irpinia per le cose che stiamo mettendo in campo e quindi speriamo che Sistema Irpinia può diventare Sistema Campania perché può trainare molto di più. Noi siamo all’avanguardia anche a livello nazionale per quello che abbiamo creato, il ministro ci ha fatto i complimenti, e spero ancora di investire su quelle cose che abbiamo chiesto al ministro, non solo per la regione Campania ma anche a livello nazionale.»

A seguire le parole dell’assessore Casucci che ha aggiunto «Con questa room immersiva che abbiamo inaugurato abbiamo visto l’impegno. L’Irpinia è un luogo bellissimo, straordinario, io lo conosco molto bene, offre delle straordinarie opportunità ma non deve dimenticare la lunghissima linea di sofferenza che ha attraversato, non solo il terremoto ma anni ed anni di isolamento, di abbandono, di difficoltà. Questo elemento che ha caratterizzato anche la sua terra, l’ha conformata. In questo momento per me la cosa più importante è che l’Irpinia è un modello per la Regione Campani, un modello come ha detto il ministro Garavaglia per lo sviluppo. Si colloca perfettamente nelle linee del modello nazionale ed è un opportunità soprattutto per i giovani, per le competenze con le quale investire su questi territori. È una forma di riscatto da quel dolore, da quel modello di sofferenza che sembrava dover essere per forza una soggezione. Qui la parola “resilienza” ha finalmente un senso.»