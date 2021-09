A beneficiarne le famiglie degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di I grado per l'anno scolastico 2021/2022

Si avvisa che l’Amministrazione Comunale sta attivando le procedure finalizzate al sostegno della spesa per l’acquisto dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado del Comune di Fontanarosa, appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico.

Saranno ammessi al beneficio gli studenti appartenenti a nuclei familiari che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021, in corso di validità, rientrante nelle seguenti 2 fasce:

FASCIA 1: ISEE da 0 a € 10.633,00;

FASCIA 2: ISEE da 10.633,01 a 13.300,00.

Per l’individuazione dell’indicatore Economico Equivalente si applica il Decreto Legislativa 5/12/2013, n. 159, sulla base del DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2021 con riferimento ai redditi posseduti nell’anno 2020.

Le domande, da redigersi su appositi stampati (Allegato A), disponibili in formato cartaceo presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo oppure scaricabili dal sito web dell’Ente all’indirizzo:

www.comune.fontanarosa av.it, dovranno essere presentate presso la Segreteria del suddetto Istituto, entro e non oltre il 15 ottobre 2021.

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione dal beneficio, la seguente documentazione:

a) dichiarazione ISEE 2021 riferita ai redditi posseduti nell’anno 2020;

b) fotocopia documento d’identità in corso di validità del genitore richiedente e/o tutore dell’alunno;

c) fattura originale emessa da libraio o altro esercente autorizzato o, in alternativa, scontrino fiscale comprovante la spesa sostenuta.

Si precisa che in presenza di attestazione ISEE pari a zero dovrà essere presentata, pena l’esclusione, apposita dichiarazione (Modello B), al fine di attestare e quantificare le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento nell’anno di riferimento.

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del MIUR n. 781/2013.

Il Comune provvederà all’erogazione dei contributi sulla base degli stanziamenti assegnati dalla Regione Campania.

Le risorse disponibili saranno destinate, in via prioritaria, alla erogazione del contributo richiedenti rientranti nella fascia 1, qualora residuino risorse ulteriori, le stesse saranno destinate ai richiedenti rientranti nella fascia 2.