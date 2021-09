Con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia

Avellino – E’ in programma domani, 17 settembre, presso la Sala Auditorium del Polo Giovani della Diocesi di Avellino, in via Morelli e Silvati, alle ore 9.00, il convegno sul tema “Piano Nazionale Borghi, Destinazione Irpinia e Buone Pratiche – La sfida di Sistema Irpinia”, alla presenza del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Dopo la registrazione dei partecipanti, l’apertura dei lavori è affidata alla presidente della Fondazione Sistema Irpinia, Donatella Cagnazzo e all’assessore regionale al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa, Felice Casucci.

Seguirà la tavola rotonda – coordinata dal giornalista Annibale Discepolo – sul tema “Destinazione Irpinia”, con gli interventi di Francesco Todisco (consigliere delegato Regione Campania Alta Velocità Napoli-Bari), Ilaria Loffredo (componente Cda Fondazione Sistema Irpinia), Antonello Calvaruso (direttore di S3.Studium), Giovannantonio Puopolo (presidente Sezione Turismo Confindustria Salerno). La seconda parte dell’iniziativa “L’Irpinia incontra il Ministro del Turismo” inizierà alle 10.30. Introdurrà la presidente della Fondazione Sistema Irpinia, Donatella Cagnazzo. Previsti i saluti del Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello e del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. A coordinare i lavori del confronto su “Imprese Virtuose”, il giornalista e docente universitario, Mario Benedetto.

Intervengono Angelo Nudo (amministratore Carmasciando), Paolo Scudieri (amministratore delegato Gruppo Adler), Marco Cipriano (amministratore delegato Sciuker SpA), Antonio Merlino (Confindustria Avellino – amministratore delegato Clinica Montevergine SpA). A presentare la Piattaforma Digitale Sistema Irpinia sarà Giacomo Ricci di Almaviva, società italiana leader nell’innovazione digitale che ha realizzato il progetto. Le conclusioni sono affidate al presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi, all’assessore regionale al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa, Felice Casucci e al Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Al termine del convegno, il ministro Garavaglia, con l’assessore Casucci, il presidente Biancardi e la presidente Cagnazzo, inaugureranno l’InfoPoint di Palazzo Caracciolo in piazza Libertà.