I Lupi escono dal torneo dopo lo 0-1 contro l'Ancona-Matelica

Avellino – Finisce qui la Coppa Italia Serie C per l’Avellino Calcio. Nel secondo turno del torneo, i Lupi vengono sconfitti al “Partenio-Lombardi” per 0-1 dall’Ancona-Matelica.

Partita che comincia con gli ospiti in attacco. Al 2′ viene annullato un gol a Rolfini, per via di un tocco col braccio, ma dopo 6 minuti arriva il vantaggio dei marchigiani: contropiede con Sereni che serve Iannoni, il quale con un diagonale infila il pallone in rete. Al 13′ altra occasione per i biancorossi, con Ruani che spedisce di testa la sfera oltre la traversa. Al 19′ i Lupi vanno vicini al pareggio: cross di Ciancio per Plescia, che colpisce di testa angolando, ma Vitali si tuffa e devia in calcio d’angolo. Al 30′ ci riprova Iannoni in ripartenza, ma stavolta non centra la porta. Al 35′ altra chance per i biancoverdi, con Messina che raccoglie una respinta, ma col mancino spedisce sul fondo. 4 minuti dopo ci riprova l’attaccante degli irpini, che colpisce al volo un lob di Aloi: palla che diventa facile preda di Vitali.

Nella ripresa, l’Avellino prova a spingere per trovare il pari. Al 55′ ancora Messina, che colpisce in equilibrio precario un cross di Mignanelli: pallone sul fondo. Al 60′ De Francesco tira al volo un pallone in area, ma non centra lo specchio. Pericolo per i Lupi al 61′, con una diagonale difensiva di Bove che sorvola la porta difesa da Pane. Al 78′ punizione dal limite d’area di De Francesco: palla che finisce di pochissimo fuori.

Dopo 6 minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell’arbitro: finisce 0-1. L’Avellino viene eliminato dalla Coppa Italia Serie C. Ora testa al Monopoli, prossimo avversario dei Lupi in campionato.

TABELLINO PARTITA

Avellino – Ancona-Matelica 0-1

Avellino (4-3-1-2): Pane; Ciancio (46′ Bove), Sbraga, Scognamiglio (46′ Silvestri), Mignanelli; Rizzo, Aloi (46′ Mastalli), Matera (46′ De Francesco); Carriero; Messina (70′ Maniero), Plescia. A disposizione: Pizzella, Tito, Gagliano, D’Angelo. Allenatore: Braglia. Ancona Matelica (4-3-3): Vitali; Noce, Bianconi, Masetti, Di Renzo; Iannoni, Gasperi, Delcarro (12′ Ruani – 80′ D’Eramo); Sereni (80′ Farabegoli), Rolfini (71′ Faggioli), Moretti. A disposizione: Canullo, Avella, Tofanari, Sabattini, Vrioni, Papa. Allenatore: Colavitto.