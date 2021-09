I lavori di completamento del manto stradale del centro cittadino procedono secondo i tempi stabiliti

Il Comune si Solofra, tramite nota, comunica che:

Continuano senza sosta i lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale in via F. De Stefano, Via Lavinaio e tratto di Via Agostino Landolfi.

I lavori di completamento del manto stradale del centro cittadino procedono secondo i tempi stabiliti. Sabato e domenica, infatti, dopo i lavori di posa in opera e stampa del materiale bituminoso sono continuati i lavori di resinatura.

Oggi terza applicazione dello strato di resina prima di procedere con la segnaletica in termoplastica