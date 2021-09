Lo scorso 11 settembre le Associazioni cittadine riunite nel gruppo di formazione della Squadra Sentieri hanno riposizionato la “portella” dell’antica Sorgente di “Bocca Fresca” risalente al 1862.

Un simbolo, perchè è stata parte del primo acquedotto cittadino.

Un simbolo, in quanto non si tratta del mero ripristino di una porta – lavoro comunque importante e necessario – ma del sigillo di un nuovo cammino insieme.

Il giorno successivo, la Squadra Sentieri è stata impegnata in lavori di messa in sicurezza e generale preparazione del percorso nel tratto montano compreso tra il parco bocche e la vetta del Pizzo San Michele, in vista dell’evento organizzato dall’A.S.D. Frate Vento – in collaborazione con la Squadra Sentieri – la “Solofra Vertikal”, in programma per Domenica 19 settembre.

L’installazione di questa porta, come i lavori sui sentieri in generale, sono il simbolo di un inizio, di un cammino iniziato insieme, con associazioni ed istituzioni, che si concretizza nel duro lavoro e nella conoscenza, e si alimenta con il fuoco della passione.

Gli enti coinvolti:

Comune di Solofra Associazione Salvaguardia Beni Culturali Solofra A.S.D FRATE Vento”" Circolo Legambiente “Valle Solofrana” Solofra-Montoro Proloco Solofra