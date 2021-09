Non essendo prossima l’eliminazione del virus Covid-19 è necessario ancora tenere alta l’attenzione

La Polizia Locale di Montoro, tramite comunicato, rende noto:

L’imminente riavvio delle scuole territoriali con attività didattiche in presenza in uno a quelle lavorative in genere, al termine del periodo estivo, incide in maniera considerevole sulle abitudini quotidiane nonché sulle opportunità di mobilità e socialità.

Alla luce di ciò, seppur potrebbe apparire superfluo o scontato, si ritiene opportuno ribadire che:

- il contagio da virus Covid-19, seppur allo stato in flessione non è stato ancora debellato, infatti la variante Delta pone tutt’ora delle preoccupazioni, condizione dalla quale il nostro territorio non può ritenersi escluso. Pertanto si rammentano i principali dettami di sicurezza: utilizzo delle mascherine, costante igienizzazione delle mani, distanziamento/antiassembramento sociale ed il rispetto delle disposizioni in materia di accesso a servizi con “Green-Pass”;

- l’invito ai cittadini, a vaccinarsi, in quanto unico e più efficace strumento di protezione personale e di prevenzione con riduzione degli effetti del contagio. Si ricorda in merito che alla vaccinazione possono accedere tutti i cittadini a partire dal dodicesimo anno di età, mediante registrazione sulla piattaforma Regionale a ciò dedicata e/o presentandosi presso il Centro Vaccinale di riferimento muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento in occasione dei ricorrenti “Open Day” come anche mediante il servizio territoriale effettuato a mezzo “Camper della salute” dalla ASL di Avellino;

La realizzazione di questi semplici comportamenti può contribuire a ridurre ulteriormente la diffusione del virus, infatti opportunamente si ribadisce che non essendo prossima l’eliminazione del virus Covid-19, è necessario ancora tenere alta l’attenzione.

Gli Uffici Polizia Locale e gli Agenti sono disponibili per ogni ulteriore chiarimento.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Cap. Pietro Paradiso