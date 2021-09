Avellino Calcio, con il Latina arriva il terzo pareggio di fila

I Lupi attaccano ma non vanno oltre l'1-1 con i pontini

Terzo pareggio dopo tre partite. Questo lo score dell’Avellino Calcio in quest’inizio di campionato di Serie C. I Lupi, infatti, non vanno oltre l’1-1 al “Partenio-Lombardi” contro il Latina.

Inizio di partita subito scoppiettante. Al 2′ il Latina prende un palo su calcio di punizione di Nicolao. 4 minuti dopo, l’Avellino passa in vantaggio: cross dalla destra di Tito, colpo di testa di D’Angelo, respinta di Cardinali, Dossena raccoglie e spedisce in porta. Al 10′ altro cross di Tito, Maniero inzucca, ma non inquadra lo specchio. Al 14′ altro colpo di testa per i Lupi, con D’Angelo che svetta su traversone di Kanoute, ma nulla da fare. Al 30′ ancora i biancoverdi a sfiorare il raddoppio, prima con De Francesco e poi con Carriero, ma i tiri non trovano fortuna. 5 minuti più tardi arriva il pari dei pontini: Carletti, servito da Teraschi, approfitta di una disattenzione difensiva degli irpini e batte Forte per l’1-1. Al 39′ i padroni di casa restano in 10 uomini: Carriero infatti viene espulso, in seguito ad una gomitata rifilata al volto di Nicolao come fallo di reazione. Un minuto prima dell’intervallo, cross pericoloso di Kanoute, che viene sporcato dalla difesa neroazzurra e finisce sulla schiena di Cardinali, il quale fa sua la sfera.

Nel secondo tempo, l’Avellino sembra non risentire dell’inferiorità numerica e continua ad attaccare per ritrovare il vantaggio. Al 70′ cross di Tito da calcio di punizione, Ciancio calcia sporco al volo, ma non trova nessun compagno a spedire la palla in porta. Al 74′ altro cross di Tito, stavolta ne approfitta Maniero, ma il pallone finisce sul fondo. All’81 ennesimo traversone del terzino sinistro biancoverde, che serve Silvestri in tuffo: pallone che colpisce la traversa. Due minuti dopo, risposta degli ospiti con un fendente di Nicolao, il quale non inquadra la porta. I Lupi continuano a provarci, ma non c’è più tempo: finisce 1-1.

Terzo pareggio di fila in questo inizio di campionato per l’Avellino che, mercoledì 15 settembre, ore 17.00, dovrà vedersela con l’Ancona, sempre al “Partenio-Lombardi”, in un incontro valido per il secondo turno della Coppa Italia Serie C.

TABELLINO PARTITA

Avellino-Latina 1-1

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri; Tito (43’ st Mignanelli), D’Angelo, De Francesco (29’ st Matera), Carriero, Kanoute; Gagliano (1’ st Mastalli), Maniero (29’ st Plescia). A disp: Pane, Rizzo, Sbraga, Scogliamiglio, Bove, Messina. Allenatore: Piero Braglia.

LATINA (4-4-2): Cardinali; Nicolao, Esposito, De Santis, Ercolano; Di Livio, Tessiore, Spinozzi (35’ st Ricci), Teraschi (21’ st Atiagli); Carletti (29’ st Andrade), Mascia (1’ st Rosseti). A disp: Alonzi, Giorgini, Amadio, Sane, Celli, Pastore, D’Aloia. Allenatore: Daniele Di Donato.

MARCATORI: 6’ pt Dossena, 36’ pt Carletti.

ARBITRO: Sig. Antonino Costanza della sezione di Agrigento.

ASSISTENTI: Sigg. Luca Feraboli della sezione di Brescia e Nicola Tinello della sezione di Rovigo.

QUARTO UOMO: Sig. Antonio Monesi della sezione di Crotone.

AMMONITI: 20’ pt Spinozzi, 47’ pt Teraschi.

ESPULSI: 39’ pt Carriero.

NOTE: Terreno di gioco in erba sintetica. Violento temporale nel pomeriggio, ma serata serena. Al 35’ del secondo tempo, ammonito il tecnico Braglia. Dopo il triplice fischio, ulteriori proteste causano il cartellino rosso per l’allenatore dell’Avellino. Recupero: 3’ pt, 5’ st.