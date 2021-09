Appuntamento per giovedì 16 settembre alle 17:30

Giovedì 16 settembre alle 17:30, presso l’Archivio di Stato di Napoli, si terrà la presentazione dell’opera Efisio Marini. Reliquie laiche di patria e amore.

Interverranno: Candida Carrino, direttore dell’Archivio di Stato di Napoli; Michele Papa, curatore del Museo di Anatomia di Napoli; Marielva Torino, paleopatologa; Giovanni Francesco Nicoletti, rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e lo scrittore Maurizio De Giovanni.

Efisio Marini, nato a Cagliari nel 1835, si laureò in medicina e in scienze naturali. Elaborò tecniche in grado di arrestare il processo di decomposizione e degradazione di sostanze organiche, animali e vegetali; sperimentò inoltre, con successo, il processo inverso, ovvero la restituzione del colore e della consistenza originali ai corpi. Le sue indagini gli valsero il soprannome di “Pietrificatore”. Trasferitosi a Napoli a poco più di trent’anni, Marini conseguì vasta notorietà internazionale, soprattutto in Francia, dove gli venne conferita la Legion d’Onore. Morì a Napoli nel 1900.