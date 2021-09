Previste corse di andata dalle 08:00 alle 09:30 e di ritorno dalle 11:00 alle 13:30

“Camminata rosa”, l’Air al fianco delle Associazioni territoriali impegnate nella sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno.

Domenica 12 settembre, in occasione della settimana edizione dell’evento – organizzato da Amdos e Amos, Noi in Rosa, Pro Loco Atripalda e Oltre il rosa la forza della vita – che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini rispetto all’importanza dello screening per la diagnosi precoce, l’azienda di trasporti effettuerà il servizio navetta da e per Mercogliano, per consentire ai partecipanti di raggiungere viale San Modestino, luogo del raduno.

Il servizio navetta partirà da via Carlo del Balzo (Avellino) e seguirà il seguente percorso: via Guarini, via Colombo, via Nazionale Torrette, Torelli di Mercogliano, Mercogliano.