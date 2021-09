21, 22 e 23 settembre gli appuntamenti per gli Open Days

Dopo circa un anno e mezzo di fermo e rallentamenti dovuti alla pandemia, Limina Lab, sede operativa dell’associazione Limina Teatro a.p.s., riapre le porte alla città.

Il responsabile Clif Imperato (Art Theatre Counselor – Metodo Hansen®️, attore, regista e formatore) sarà il conduttore dei corsi e dei laboratori teatrali che si terranno presso Limina Lab nel centro storico di Avellino in Via Sant’Antonio Abate 1/C.

I corsi in partenza per l’anno 2021/22 sono: Teatro Adulti, Teatro Ragazzi, Comunicazione e Public Speaking, Teatro Integrato-Teatro di Inclusione Sociale, Teatroterapia e – novità assoluta – il primo corso ad Avellino di Teatro in Inglese, rivolto a tutti coloro che vogliono imparare o migliorare il proprio inglese tramite il gioco del teatro.

Prossimi appuntamenti per gli Open Days:

21 settembre alle ore 19.00 Teatro Adulti

22 settembre alle ore 17.00 Teatro in Inglese

23 settembre alle ore 17.00 Teatro Ragazzi.

Per prenotare la partecipazione agli Open Days o una lezione prova: liminateatro@gmail.com, cell. 3468088433 o tramite le pagine social LiminaTeatro (Facebook ed Instagram).

Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, la partecipazione è consentita previa esibizione di Green Pass.