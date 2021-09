Cosa significava essere donne al tempo dei romani?

A partire da venerdì 6 agosto fino a sabato 11 settembre 2021, Scabec, nell’ambito di Campania By Night, organizza visite guidate notturne presso il Parco Archeologico di Pompei dal tema: “Domina. Donne all’ombra del Vesuvio”, percorsi dedicati alla figura della donna nella società romana.

8 serate per raccontare la poliedrica e controversa condizione femminile percorrendo le strade di Pompei. Un viaggio nella vita al femminile di duemila anni fa per scoprirne la realtà ed il mito: donne di potere o schiave, sottomesse o privilegiate e facoltose, coraggiose imprenditrici o impegnate nella cura della domus, madri di imperatori, erudite poetesse o custodi dei culti. Sono molti i volti e le storie che i luoghi dell’antica città romana restituiranno ai visitatori attraversando le sue strade. Le luci nel buio tratteggeranno i lineamenti di figure affascinanti, dalla sacerdotessa Eumachia, dell’omonimo edificio sul Foro, alle molte donne alle quali si sono ispirati pittori, poeti e scrittori.

BIGLIETTIPer partecipare alle visite guidate serali al parco archeologico è necessario acquistare il biglietto d’ingresso + il biglietto dedicato alla visita, al costo di:- € 5 + € 5 se acquistato presso la biglietteria fisica di Pompei- € 5 + € 1,50 (di prevendita) + € 5 se acquistato online su www.ticketone.it Non sono previsti biglietti ridotti o gratuità per il biglietto dedicato alla visita guidata. La gratuità vale solo per il biglietto d’ingresso ed è riconosciuta alle categorie qui indicate > https://www.beniculturali.it/agevolazioni