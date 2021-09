Franco Cornazzani "Darò anima e cuore per raggiungere gli obiettivi prefissati con la maglia dell'Audax Cervinara Calcio"

L’Audax Cervinara 1935 ufficializza l’arrivo del nuovo attaccante centrale Franco Cornazzani, classe 1998. La punta di origini italo-argentine, detto il “el Tanke”, vestirà la maglia del Cervo a conferma della scoppiettante campagna acquisti portata avanti dalla nuova società del presidente Angelo Magnotta. “El Tanke” è un colpo di prestigio perché l’atleta ha un ottimo bagaglio di esperienza internazionale alle spalle, nonostante la giovane età.

Emerge nelle giovanili del Club Atlético Banfield, squadra biancoverde argentina, per poi giocare con il San Lorenzo, il Los Andes di Lomas de Zamora, tutte importanti società metropolitane di Buenos Aires. Passa al Club Social y Deportivo San Martín di Burzaco, sempre in provincia della popolosa capitale argentina. Cornazzani cresce nella mischia della Primera C, il quarto livello regionalizzato del sistema di lega della federazione calcistica argentina, molto simile alla nostra Serie D. L’attaccante oriundo sbarca in Italia nel 2017. Disputa il primo campionato con i giallorossi siciliani del Balestrate in Promozione.

L’esperienza calcistica palermitana finisce quando Cornazzani viene acquistato dal Tortolì calcio. In Ogliastra ha lasciato il segno siglando le tre reti decisive per la salvezza dei sardi in Promozione. Cornazzani ha un carattere combattivo ed è molto preparato atleticamente. La migliore stagione l’ha disputata ad Alcamo. Con la maglia bianconera dell’Alba 1928 realizza una dozzina di reti pesanti, prima dell’ostacolo pandemia che ha bloccato il calcio. “El Tanke” arriva ufficialmente a Cervinara dallo FC Jonica, altra compagine siciliana che ha disputato i play off di Eccellenza.

La stagione 2020/21 era iniziata al Santa Croce. In totale il bottino dell’attaccante è stato di sette splendide reti. La formula del quadrangolare, causata dall’emergenza Covid, ha visto prevalere la nobile decaduta Siracusa, lo Jonica non ha sfigurato. Mister Pasqualino Iuliano avrà a disposizione in rosa anche una prima punta a cui piace giocare vicino alla porta, di sponda e tenere palla per far salire la squadra. Il bomber sudamericano si presenta così: «Sono felice di essere arrivato in questa calda piazza calda, con storia e ai vertici negli anni scorsi. Innanzitutto voglio ringraziare – sottolinea “El Tanke” – la società, staff, compagni e persone del paese per come mi hanno trattato dal primo momento in cui sono arrivato a Cervinara. In questi ultimi tre anni ho sempre fatto l’Eccellenza in Sicilia, sono motivato per questa nuova sfida in Eccellenza campana. Darò anima e cuore per raggiungere gli obiettivi prefissati con la maglia dell’Audax Cervinara Calcio».