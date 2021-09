Avviso di possibili disservizi per la data del 08 Settembre 2021

Lavori di riparazione della condotta idrica – Avviso di possibili disservizi per la data del 08 Settembre 2021

A causa di lavori inderogabili di riparazione della condotta idrica in via Provinciale Turci altezza chiesa della Madonna della Consolazione, la Solofra Servizi S.p.A comunica che in data 08 Settembre 2021 a partire dalle ore 8.30 alle ore 12.00 si verificheranno diminuzioni temporanee di pressione idrica con eventuale mancanza idrica per le seguenti zone:

➡ Via XII Apostoli;

➡ Via Provinciale Turci;

➡ VIa Selvapiana;

➡ VIa Consolazione;

A conclusione dei lavori, l’erogazione idrica sarà ripristinata regolarmente. Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare fenomeni di torbidità, basterà far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.