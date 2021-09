La domanda di partecipazione al concorso va redatta esclusivamente in forma telematica

In esecuzione della deliberazione n.1403 del 16/08/2021 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, dei seguenti posti di personale del Comparto Sanità:

n.1 posto di Collaboratore Tecnico/Prof.le – Ingegnere Gestionale categ. D

n.2 posti di Collaboratore Tecnico/Prof.le – Settore Informatico – categ. D

n.1 posto di Collaboratore Tecnico/Prof.le – Specialista nei rapporti con i media, Giornalista Pubblico (Addetto Stampa) – categ. D

n.2 posti di Collaboratore Amm.vo Prof.le – Settore Legale – categ. D

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., al DPR n. 487 del 9.05.1994, al DPR n. 220 del 27.03.2001, dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, dalla Legge n.76 del 28/05/2021 nonché dal vigente CCNL del personale del comparto sanità. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Requisiti Specifici:

Collaboratore Tecnico/Prof.le – Ingegnere Gestionale – Diploma di Laurea in Ingegneria Gestionale ovvero Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale (34/S) o Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (LM-31). – Abilitazione professionale – Conoscenza informatica di base e conoscenza della lingua inglese.

Collaboratore Tecnico/Prof.le – Settore Informatico - Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica ovvero Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica (35/S) o Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32) – Diploma di Laurea in Informatica ovvero Laurea Specialistica (23/S, 100/S) o Laurea Magistrale (LM-18, LM-66, LM-91) equiparate al Diploma di Laurea – Abilitazione professionale, ove prevista – Conoscenza informatica di base e conoscenza della lingua inglese.

Collaboratore Tecnico/Prof.le – Specialista nei rapporti con i media, Giornalista Pubblico (Addetto Stampa) – Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione o in Sociologia ovvero Laurea Specialistica (13/S, 59/S, 67/S, 100/S, 101/S, 89/S,49/S) o Laurea Magistrale (LM-19, LM-59, LM-91, LM-92, LM-93, LM-88) equiparate al Diploma di Laurea – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Giornalisti professionisti o dei pubblicisti – Conoscenza informatica di base e conoscenza della lingua inglese.

Collaboratore Amm.vo/Prof.le – Settore Legale – Diploma di Laurea in Giurisprudenza ovvero Laurea Specialistica (22/S, 102/S) o Laurea Magistrale (LMG/01) equiparate al Diploma di Laurea – Abilitazione professionale – Conoscenza informatica di base e conoscenza della lingua inglese.

La domanda di partecipazione al concorso va redatta esclusivamente in forma telematica mediante la seguente piattaforma telematica https://aslavellino.iscrizioneconcorsi.it La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con sufficiente anticipo.

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione. Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 24 del TRENTESIMO giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.