De Luca delinea il punto della situazione nella consueta diretta facebook

Nel consueto appuntamento del venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una diretta Facebook ha delineato il punto della situazione su diversi argomenti soffermandosi in particolar modo sull’andamento della campagna vaccinale.

«Fra i nostri cittadini non vaccinati, ci sono delle preoccupazioni, sincere e legittime, derivanti anche dalla informazione sgangherata. Noi, però, abbiamo tutti gli elementi di valutazione scientifica che ci danno tranquillità. Abbiamo somministrato circa 70 milioni di dosi in Italia e non è successo nulla. Così come le preoccupazioni nei confronti di Astrazeneca e Jhonson & Jhonson sono del tutto inutili in Campania, perché somministriamo solo vaccini Pfizer o Moderna» – ha dichiarato il Presidente, tranquillizzando e consigliando i cittadini di non attenersi alle false informazioni.

Non solo, il Governatore ha inoltre esortato a partecipare alla settima edizione della “Camminata in Rosa”. La manifestazione si terrà il 12 settembre, proprio nel giorno del Santissimo Nome della Beata Vergine e come da tradizione, si partirà a piedi da Viale San Modestino a Mercogliano fino ad arrivare ad Avellino per la celebrazione della Messa.

Per l’ evento è disponibile anche una raccolta fondi per l’acquisto di un casco refrigerante da donare al reparto di Oncologia dell’Ospedale Moscati, strumento fondamentale per dare supporto e sollievo alle donne nelle fasi della chemioterapia: «Invito tutti a partecipare alla “Camminata in Rosa” a Mercogliano. Invito tanti a partecipare a questa bella manifestazione».

Per incentivare ulteriormente le vaccinazioni, la Campania adopererà una misura aggiuntiva, ovvero rendere gratuito l’abbonamento per i trasporti a tutti gli studenti vaccinati: «Nel campo dei trasporti da oggi comincia la campagna per l’ abbonamento gratuito per gli studenti. Misura aggiuntiva predisposta dalla Regione Campania, l’abbonamento sarà gratuito agli studenti vaccinati, chi non sarà vaccinato non godrà di questo beneficio».