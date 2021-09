Tamponi gratuiti disponibili per chi vorrà assistere all'evento

A Napoli, dal 3 al 16 settembre 2021, presso il Pan, in via dei Mille 60, l’Associazione Culturale Premio Elsa Morante – onlus -, in collaborazione con L’Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo di Napoli e il Palazzo delle Arti, ha organizzato la mostra “Antivirus” che raccoglie opere, in particolare i celebri “abbracci”, della pittrice d’origine italiana e che vive a Berlino da trent’anni, Mariella Ridda. Si tratta di un’artista che espone, oltre che in Italia, a Berlino, Francia, Austria, Tokyo. La mostra è a cura di Tiuna Notarbartolo.

“Il problema era che molte persone che, per un motivo o per l’altro non erano provviste di green pass o che temevano comunque il contagio (vedi il caso della Cornovaglia, con i suoi 5000 positivi dopo un festival in cui erano tutti muniti di green pass) - ci spiega la curatrice Tiuna Notarbartolo -, hanno cominciato a chiamarci e a disdire le prenotazioni. Ci siamo resi conto che questo non poteva essere un ulteriore deterrente alla fruizione dell’arte e della cultura. Per questo ci siamo rivolti ad uno dei migliori centri diagnostici napoletani ed ad un secondo ad esso associato, che metteranno a disposizione dei visitatori del nostro evento, che lo vorranno, i loro laboratori di via Carducci e di piazza Immacolata, a titolo di collaborazione con l’evento stesso, con test rapidi gratuiti esclusivamente per chi si presenterà alla mostra”.

Per visitare la mostra, volendo usufruire del tampone, bisognerà prenotarsi mandando un whatsapp al numero 3926770291, indicando l’orario in cui ci si vorrà recare in uno dei laboratori (aperti dalle 8 alle 16) e l’orario indicativo in cui si prevede di entrare in mostra al Pan.

Il laboratorio diagnostico Ninni – Scognamiglio si trova in Piazza Immacolata 26 ed il Centro Anniballo a via Carducci 29. La mostra “Antivirus” è visitabile ogni giorno dalle 9,30 alle 19,30.