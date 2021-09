Sportello di assistenza disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Riprendono, nel pieno rispetto delle regole e delle normative anti-Covid 19, le attività del Servizio Integrativo al Nido, promosse dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Grottaminarda, con la collaborazione del Piano di Zona Sociale.

La struttura comunale in via Condotto, già rinnovata negli ambienti, riaprirà le proprie porte per accogliere i bambini con il consueto entusiasmo da parte delle operatrici.

L’Amministrazione comunale ed in particolare l’Assessore alle Politiche Sociali, Marcantonio Spera, invita le famiglie ad iscrivere i propri piccoli di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi per usufruire di un servizio utile ai bambini per le prime esperienze di socialità e di gioco e ai genitori per riuscire meglio ad organizzare lavoro e quotidianità.

Da quest’anno le iscrizioni vanno effettuate on-line e per andare ulteriormente incontro alle famiglie e semplificare l’iter, l’Amministrazione ha inteso istituire uno sportello di assistenza alle iscrizioni presso il Municipio.

Lo sportello è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Per ulteriori info rivolgersi al n. 371 430 0632 (dottoressa Russo).