Le domande devono essere inviate entro il 30 settembre

Pubblichiamo la nota della Camera di Commercio di Avellino.

La Camera di commercio di Avellino in collaborazione con Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, istituisce per l’anno 2021 l’assegnazione, a 25 Imprese Ricettive e Ristorative della provincia di Avellino che ne faranno richiesta e che avranno i requisiti previsti, di un marchio di qualità denominato “Ospitalità Italiana” come elemento distintivo “a garanzia della qualità del servizio”.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di qualificare l’offerta turistica delle imprese italiane in modo da accompagnare nell’essere sempre più allineate con le esigenze espresse dalla domanda turistica e pienamente rispondenti alle caratteristiche proprie dei territori in cui sono localizzate.

Sono ammesse a partecipare al progetto per l’assegnazione del marchio “Ospitalità Italiana” le strutture operanti nella provincia di Avellino che esercitino l’attività di:

Hotel

Ristorante

Agriturismo

Bed and breakfast

La domanda di ammissione alla selezione va redatta su apposito modulo (allegato al presente bando e scaricabile dal sito. La domanda in formato pdf non modificabile, deve essere sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante dell’impresa e con allegata copia del documento di riconoscimento, in corso di validità o firma digitale deve essere inviata via PEC dalla casella aziendale di posta elettronica certificata entro il 30 settembre 2021 all’indirizzo: areaimpresa@av.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto “Bando Ospitalità Italiana”.

L’ottenimento del marchio e del relativo rating comporta i seguenti vantaggi:

La possibilità per l’impresa, di darne ampia diffusione nella propria attività di comunicazione e promozione;

La Camera di commercio aggiunge, nel Registro Imprese, l’avvenuto ottenimento della certificazione che comparirà all’interno della visura camerale alimentando così il fascicolo elettronico d’impresa ed il cassetto digitale dell’imprenditore;

L’inserimento delle strutture certificate nelle azioni promozionali della Camera di commercio di Avellino e della stessa Isnart.

Il marchio viene rilasciato dalla CCIAA di Avellino a titolo gratuito. L’assegnazione del marchio, costituisce un’agevolazione da erogare nel rispetto dei limiti del regime de minimis e pertanto l’equivalente dell’agevolazione verrà comunicato all’impresa beneficiaria e verrà inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Tutte le info sul bando e gli allegati sono disponibili qui.