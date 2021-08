Dal 1 Settembre al 30 Ottobre un fitto calendario di eventi in città

Il Comune di Solofra e l’Assessorato alla Cultura presentano: Solofra in Arte 2021

Dal 1 Settembre al 30 Ottobre un fitto calendario di eventi in città.

Tutti gli eventi sono organizzati secondo le normative anticovid-19, con ingresso libero ma dotati di green pass obbligatorio.

Il Calendario appuntamenti:

1 settembre – “Over Under” e “Mother/Thread”

4 settembre – Essenze in musica

10 settembre – “Gonna into the wild” e “DependEsports”

12 settembre – “Bluebell clean it or leave it” e “Let me survive”

24 settembre – C.P. “Obsequio a Los Maestros” di Giovanni Masi

25 settembre – “Non ti pago” 3 atti di E. De Filippo

28 settembre – Il culto di San Michele, tra leggenda e tradizione

1 ottobre – “Nulos Movet Aura Capillos” e “Puerpera”

9 ottobre – “Il cielo in una stanza” e “Polvere minutissime particelle incoerenti”

15 ottobre – “La 9 quel che resta di noi e della terra” e “Kurup”

16 ottobre – “Agua” e “Eterna”

30 ottobre – “Na famiglia scumbinata”