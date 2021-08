Pubblicate le linee guida da rispettare per la disinfestazione del primo settembre

Il Comune di Fontanarosa, tramite apposito avviso, rende note le disposizioni da tenere in vista della disinfestazione precedentemente annunciata:

Si avvisa la cittadinanza che mercoledì 1 settembre 2021 dalle ore 03:00 e fino al termine delle operazioni verrà effettuato il trattamento di DISINFESTAZIONE ADULTICIDA su tutto il territorio comunale.

Si informa la popolazione di:

1) Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento;

2) Tenere le finestre chiuse;

3) Tenere gli animali domestici riparati;

4) Evitare di stendere la biancheria;

5) Evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.