Gli spettacoli si terranno il 4 settembre dalle ore 19:30

Pubblichiamo la nota di “Le Dionisiache”.

LE DIONISIACHE: II EDIZIONE

“Itinera- Tour”: Spettacolo sul viaggio, che si incentra sull’Eneide, L’odissea, L’iliade e le grandi opere classiche dedicate al viaggio.

Trascorri, con i personaggi del tempo che fu, un viaggio nella storia.

4 settembre 2021, anfiteatro romano di Avella.

Prenota il tuo spettacolo itinerante al numero 389 8729750- 379 2377322.

Biglietto: 8 euro.

Ridotto: 5 euro (fino a 10 anni e over 65)

Gratuito: bambini con età inferiore ai 4 anni e diversabili.

Orari: 19:30- 20:30- 21:30

Necessaria prenotazione

Controllo Green Pass

Ideato e organizzato dall’associazione M&N’s sotto la direzione artistica di Nicola Le Donne, racconta il Mondo Classico in maniera originale, coinvolgente e creativa utilizzando come teatro luoghi d’arte e cultura tra i più suggestivi al Mondo, rigorosamente di epoca greco – romana.

Grazie al patrocinio morale della Provincia di Avellino e del Comune di Avella e alla collaborazione di Avellarte e di Avella Città d’Arte.

Collaborazione artistica, per Il Demiurgo, che è la realtà leader, in Campania, per quanto concerne il teatro in luoghi d’arte e cultura.

Lo scopo è quello di avvicinare al mondo classico una platea di fruitori più ampia possibile, attraverso lo strumento del teatro e la magia di luoghi meravigliosi.

Il termine “dionisiache” si rifà al greco “Dionisie”, che indicava festività in cui il teatro, tragico e comico, veniva rappresentato ad Atene.