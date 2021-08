Avellino Calcio, pari all’esordio col Campobasso

I Lupi iniziano la nuova stagione con un 1-1 contro i molisani

Avellino – Un pareggio che apre la nuova stagione. Finisce 1-1 al “Partenio-Lombardi” la prima sfida del campionato di serie C 2021/22 tra Avellino e Campobasso.

Primo tempo con occasioni da entrambe le parti. All’8′ i molisani si fanno sentire con una conclusione di Emmausso, ma Forte non si fa sorprendere. Al 13′ il nuovo acquisto dei biancoverdi Kanoute calcia di destro in porta, trovando la respinta di Raccichini. I Lupi insistono e al 30′ Mignanelli crossa al centro dell’area per Ciancio, che di prima intenzione non trova la porta. Un minuto dopo, anche i rossoblu si rendono pericolosi con Rossetti, che calcia forte addosso a Sbraga. Altra occasione degli ospiti con Liguori, che di sinistro trova la presa di Forte. Ma l’occasione più limpida della prima frazione di gioco è dei padroni di casa, con Kanoute che centra la traversa con un tiro improvviso al 43′.

Nell’avvio della ripresa, l’arbitro non concede un rigore all’Avellino (Dalmazzi atterra Carriero in area). Poco dopo, il Campobasso ci prova con Fabriani, ma Forte è attento e agguanta la palla. Al 55′ incredibile doppio palo degli irpini, prima con Mignanelli e sulla ribattuta con Plescia. Al 69′ arriva però il vantaggio dei campobassani: Di Francesco approfitta di un buco difensivo e beffa Forte con un diagonale. La reazione dei Lupi è veemente e trova i suoi frutti al 77′: Kanoute brucia due avversari e viene steso in area. Calcio di rigore che viene battuto da D’Angelo, il quale non sbaglia: 1-1. Galvanizzati dalla rete, i biancoverdi provano ad andare in vantaggio: Kanoute serve di tacco il neo entrato Gagliano, che si accentra e tira, ma il pallone finisce di poco sopra la traversa. Altra occasione degli irpini nel finale, con Tito che serve Micovschi, il quale di testa manda sul fondo.

Triplice fischio dell’arbitro: finisce 1-1. Lupi che recuperano lo svantaggio iniziale, ma che avrebbero meritato di vincere, in virtù delle occasioni avute, su tutte i tre legni (due pali e una traversa) centrati nel corso della gara. Ora, nel prossimo turno, l’Avellino sarà ospite della Juve Stabia.

TABELLINO PARTITA

Avellino – Campobasso 1-1

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Bove (1’ st Scogliamiglio, 25’ st Micovschi), Sbraga; Mignanelli (11’ st Tito), D’Angelo, Mastalli (11’ st De Francesco), Carriero, Ciancio; Kanoute, Plescia (25’ st Gagliano). A disp: Pane, Pizzella, Rizzo, Tito, De Francesco, Messina, Matera. Allenatore: Piero Braglia.

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Vanzan, Menna, Dalmazzi, Bontà (49’ st Nacci); Rossetti (29’ st Parigi), Emmausso (18’ st Di Francesco), Candellori; Giunta (18’ st Tenkorang), Liguori (29’ st Vitali), Fabriani. A disp: Zamarion, Coco, Sbardella, Pace, Martino, Di Biase, Magri. Allenatore: Mirko Cudini.

MARCATORI: 24’ st Di Francesco, 33’ st D’Angelo (rig.).

ARBITRO: Sig. Mattia Caldera della sezione di Como

ASSISTENTI: Sigg. Fabio Catani della sezione di Fermo e Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido.

QUARTO UOMO: Sig. Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

AMMONITI: 3’ pt Menna, 18’ pt Bove, 32’ st Bontà, 47’ st Vitali.

NOTE: Recupero: 1’ pt, 5’ st.