L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia di chi intende condurla. Pertanto l’utilizzatore, impiegando la bicicletta, dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva.

6. RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE ED ESONERO DEL GESTORE E DEL COMUNE.

Qualsiasi fatto, danno o infortunio alla circolazione e all’uso della bicicletta è imputabile esclusivamente e completamente all’utilizzatore. L’utilizzatore è quindi responsabile dei danni causati, durante l’impiego del mezzo, a sé stesso, a terzi, a cose ed alla bicicletta. Al gestore, non potrà essere richiesta alcuna forma di indennizzo.

7. GUASTI E FURTO.

In caso di furto o rottura totale durante il periodo di noleggio, l’utilizzatore risponde secondo il valore di mercato ed è obbligato a prestare denuncia presso le forze dell’ordine competenti.

8. DANNI E ROTTURE.

Nel caso di danni e/o rotture causati al mezzo noleggiato, l’utilizzatore dovrà pagare i danni causati che saranno quantificati dal gestore secondo apposito listino.

9. USO DA MAGGIORENNI E DA MINORENNI.

L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni a meno che il minorenne sia accompagnato da persona maggiorenne che se ne assume la piena responsabilità anche con riferimento ai beni concessi a noleggio.

10. RIFIUTO DEL NOLEGGIO DA PARTE DEL GESTORE.

Il gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone non ritenute in grado di condurla (a norma degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada) o per altri motivi e comunque a insindacabile giudizio del gestore stesso.

11. COPERTURA ASSICURATIVA NON ATTIVATA.

Durante il noleggio l’utilizzatore non gode di alcuna forma assicurativa né la bicicletta è coperta da assicurazione R.C.

12. RICONSEGNA DELLA BICICLETTA.

L’utilizzatore si impegna a riportare, al termine dell’utilizzo e negli orari concordati con il gestore, la bicicletta presa a noleggio.

13. PRETESE DELL’UTILIZZATORE.

L’utilizzatore non può avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta