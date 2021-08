Si alza il sipario al Summer Fest con Dante, Plauto e un salto nella memoria

Cresce l’attesa per i tre spettacoli della compagnia teatrale Clan H nell’ambito del Summer Fest 2021 organizzato dal Comune di Avellino. Nel piazzale dell’Eliseo, il 31 agosto alle ore 21 la tre giorni verrà inaugurata dalla performance “Alla scoperta di Dante”. È una performance che conduce lo spettatore in un viaggio. Salvatore Mazza, narratore-viaggiatore-pellegrino, rivelerà se stesso attraverso Dante che a sua volta, in un gioco di specchi, racconterà di sé, della sua vita e del suo tempo, con la sua energia visionaria, con la sua capacità di toccare le sorgenti delle emozioni, immersi nella sua fonte inesauribile di bellezza e creatività.

Si continua, poi il giorno 1 settembre sempre alle 21, con Plautinaria, spettacolo liberamente tratto da Casina, l’ultima delle commedie di Plauto a noi pervenute e probabilmente l’ultima in assoluto scritta dal grande commediografo latino, morto forse nel 184 a.C.. La trama sviluppata con toni beffardi e divertenti approfondisce il tema della rivalità amorosa. Vivace e saporita nel linguaggio questa commedia fa rivivere gli spiriti dell’antica atellana, offrendo spunti inesauribili di riso.

Il giorno 3 settembre sarà la volta di “Salto nella memoria: arcana urbis, arcana potestatis”. Attraverso quadri viventi polisemici nel tempo si costruirà un filo che tende a collegare autori e testi che narrano di natura, terra e acqua, e personaggi, che rappresentano un preciso momento storico o sono espressione della terra d’irpinia. Un viaggio nel tempo con il tempo con storie che sono narrate attraverso l’impatto emotivo e spettacolare. Teatro, cultura, i prodotti tipici nella scrittura, il territorio, la memoria stessa, sono parti integranti di un progetto di valorizzazione del rapporto tra tradizione e speranza. A sottolineare il susseguirsi dei momenti scenici ci saranno il soprano Carmela Petitto e il violoncellista Sergio De Castris.

“Il teatro resta un gesto di libertà che rende liberi e può e deve essere trasformato in guarigione. È una forma di esistenza e di resistenza, uno strumento essenziale per la formazione della società, imprescindibile – dichiara Salvatore Mazza -. È necessario raccontare la contemporaneità a stretto contatto con le forme, l’identità, la memoria e le tradizioni perché il teatro possa essere di tutti e per tutti”.

Gli attori che prenderanno parte alle performance sono: Salvatore Mazza, Andrea De Ruggiero, Felice Cataldo, Santa Capriolo, Laura Tropeano, Sabino Balestrieri, Umberto Branchi, Antonia Guerra, Maria Pia Di Padova, Luca Picariello, coadiuvati dal direttore artistico e regista Lucio Mazza.

Il Clan H Teatro sarà in scena ancora, sempre con lo spettacolo Plautinaria il 2 settembre a Venticano organizzato dalla Proloco e l’8 settembre a Mercogliano.