Nuova edizione dei WEgate Awards per le imprenditrici in Europa, la cerimonia di premiazione volta a celebrare lo spirito imprenditoriale delle donne.

Il progetto, in particolare, è a cura dell’European Gateway for Women’s Entrepreneurship, la piattaforma lanciata dalla Commissione europea attraverso COSME, il programma dell’UE per la competitività delle imprese.

Per questa edizione, i premi WEgate saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

- WEgate Nova Award for Women Entrepreneurship in Europe, assegnato ad un’imprenditrice che gestisce un’impresa avviata di recente con un forte potenziale socio-economico;

- WEgate Magna Award for Women Entrepreneurship in Europe, assegnato ad un’imprenditrice che gestisce un’attività consolidata con un approccio socio-economico o ambientale innovativo;

- WEgate Impulse Award for Women Entrepreneurship in Europe, assegnato ad un’imprenditrice che cerca di migliorare lo status di altre imprenditrici e/o che guida un’organizzazione a supporto di imprenditrici a livello locale.

Per partecipare occorre inoltrare la propria candidatura entro il 15 settembre prossimo: qui tutti i dettagli.

Fonte: cliclavoro.gov.it