La cantina irpina si conquista un posto nel ranking globale delle top 100 cantine della rivista Wine & Spirits

Un riconoscimento di cui andare orgogliosi, Feudi di San Gregorio compare da quest’anno nell’elenco delle migliori 100 cantine del 2021, selezionate a livello globale dalla prestigiosa rivista Wine&Spirits.

13 le cantine italiane all’interno del ranking, 57 in totale quelle europee, che comprendono alcuni dei nomi più blasonati del mondo del vino.

Una collezione di produttori scelti per i loro “vini eccezionali” – come li definisce la rivista – attraverso un processo che prevedeva una degustazione alla cieca in due fasi.

“Siamo orgogliosi e grati di far parte di questo gruppo di cantine straordinarie. – commenta Antonio Capaldo, Presidente di Feudi di San Gregorio – È un riconoscimento importante a tutto il lavoro sulla qualità che da anni stiamo portando avanti e speriamo davvero possa aiutare a far conoscere e apprezzare ancora di più le nostre varietà e soprattutto il nostro straordinario territorio in tutto il mondo.”

Feudi di San Gregorio infatti da trent’anni valorizza i vitigni autoctoni della tradizione campana come il Greco, il Fiano e l’Aglianico, applicando ricerca e studio a un territorio, l’Irpinia, vocato alla coltivazione di viti di altissima qualità.

Da maggio di quest’anno, inoltre, l’azienda è diventata società benefit e nella sua missione ha inserito come fine ultimo la tutela e la valorizzazione della bellezza del patrimonio ambientale, sociale e culturale del territorio irpino e della sua comunità.

La cantina è aperta al pubblico e visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 18, con diversi percorsi di visita e degustazione. Invitiamo tutti a venirci a trovare.



Per la graduatoria completa si rimanda all’articolo integrale: https://www.wineandspiritsmagazine.com/news/wine-news/announcing-the-top-100-wineries-of-2021