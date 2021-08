Lo scopo è di supportare la partecipazione di tutti gli interessati

L’Agenzia Nazionale per i Giovani comunica che:

Al fine di supportare la partecipazione di tutti gli interessati, la Commissione europea ha reso disponibili nelle diverse lingue dell’Unione sia la Guida al Programma Erasmus+ che la Guida a Corpo europeo di solidarietà per l’anno 2021.

Le Guide disciplinano puntualmente le regole di partecipazione a tutte le opportunità offerte dai due Programmi e sono fruibili in questo modo sia nella versione inglese che nelle altre lingue dell’UE. Resta inteso che in caso di conflitto di interpretazioni fa fede il testo in lingua inglese.

GUIDA ERASMUS+

GUIDA CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETA’