Gli elaborati fanno parte della serie di eventi "L'Europa parla di Solidarietà"

Pubblichiamo la nota dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

“L’Europa parla di Solidarietà” consiste in una serie di eventi e pubblicazioni che hanno l’obiettivo di raccogliere competenze sulla solidarietà, creare uno spazio di discussione, evidenziare differenti punti di vista e prospettive.

Nel 2020 il Centro Risorse Salto del Corpo europeo di solidarietà – Salto ESC – ha iniziato a promuovere una narrativa sulla Solidarietà in Europa principalmente nell’ambito del Corpo di Solidarietà, ma anche oltre il Programma stesso. L’obiettivo è quello di esplorare la dimensione globale del concetto di solidarietà, stimolare la riflessione sulla sua rilevanza in Europa e nell’animazione socioeducativa internazionale, motivare i portatori di interesse ad agire in solidarietà con e attraverso i loro progetti.

Ad aprile 2020 è stata pubblicata la prima ricerca dal titolo “4Thoughts for Solidarity”, a maggio è stato promosso un Workshop sulla solidarietà e nell’estate 2020 sono stati elaborati 14 articoli sulla solidarietà vista da diverse prospettive e alla luce dei primi giorni della pandemia da Covid-19, elaborati da professionisti, accademici e altri contributori.

I 14 articoli sulla solidarietà, oltre a ricerche e documenti, sono consultabili e scaricabili dal sito Salto Esc all’indirizzo https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/solidarity-concepts/europetalks/.

Di seguito, una brevissima panoramica degli articoli disponibili sul sito www.salto-youth.net: