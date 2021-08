Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare fenomeni di torbidità

Solofra Servizi, tramite nota, comunica che:

Oggi 24 agosto si sono svolti lavori i lavori straordinari per la riparazione sulla condotta idrica principale in Via Campi, che sono terminati nei tempi stabiliti.

Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare fenomeni di torbidità, basterà far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.