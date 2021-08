La prima partita di campionato è prevista per domenica 29 agosto alle ore 20,30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino

Partirà martedì 24 agosto alle ore 15,00 la prevendita in vista della prima gara del campionato di serie c, girone c, tra Avellino e Campobasso prevista per domenica 29 agosto alle ore 20,30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino.

Fase di Prelazione

Solo ed esclusivamente per la prima giornata di campionato il club ha deciso di premiare quanti hanno dato fiducia alla società sottoscrivendo la 1912 nella stagione 2020/2021 ed eccezionalmente i possessori dell’abbonamento per la stagione sportiva 2019/2020.

Per entrambi sarà possibile acquistare il biglietto in prelazione in una specifica fascia temporale.

Martedì 24 Agosto 2021 dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Mercoledì 25 Agosto 2021 dalle ore 9,30 alle ore 13,00

Oltre alla prelazione, in questi primi due giorni, per i possessori della 1912 e gli abbonati della stagione 2019/2020 ci sarà anche un prezzo ridotto:

Curva Sud – € 10,00

Tribuna Terminio – € 15,00

Tribuna Montevergine Laterale – € 30,00

Come fare

I possessori della 1912 potranno acquistare i biglietti in prelazione presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online al seguente link https://www.ticketone.it e presso tutti i rivenditori autorizzati TicketOne.

I sottoscrittori degli abbonamenti per la stagione 2019/2020 potranno acquistare i biglietti soltanto presso il botteghino dello Stadio Partenio – Lombardi, previa esibizione della tessera nominativa.

Vendita successiva alla prelazione

Terminata questa prima fase di prevendita, da mercoledì 25 agosto 2021 alle ore 15,00 ci sarà una nuova finestra di vendita.

In questa seconda fase sono state previste quattro tipologie di biglietto ridotto:

Under 12 (per i nati a partire dal 01/01/2009)

Over 70 (per i nati fino al 31/12/1951)

Possessori della 1912

Sottoscrittori dell’abbonamento valido per la stagione 2019/2020 (accessibile solo al botteghino dello stadio Partenio – Lombardi)

I costi dei biglietti saranno i seguenti

Curva Sud

Intero € 15,00

Ridotto € 10,00

Tribuna Terminio

Intero € 20,00

Ridotto € 15,00

Tribuna Montevergine Laterale

Intero € 35,00

Ridotto € 30,00

Il botteghino del Partenio – Lombardi, a partire da mercoledì 25 agosto alle ore 15,00, osserverà i seguenti orari di apertura:

Mercoledì 25 Agosto 2021: dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Giovedì 26 Agosto 2021: dalle ore 09,30 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Venerdì 27 Agosto 2021: dalle ore 09,30 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Sabato 28 Agosto 2021: dalle ore 09,30 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Domenica 29 Agosto 2021: dalle ore 09,30 alle ore 13 e dalle ore 15,00 fino ad inizio gara

I biglietti saranno, inoltre, acquistabili online sul sito di TicketOne raggiungibile al seguente link https://www.ticketone.it/ e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Domenica 29 Agosto 2021 i biglietti acquistati presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi subiranno una maggiorazione di € 2,00.

Restano uguali i prezzi online e presso i rivenditori autorizzati.

L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di Green Pass valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura.

Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid 19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni e Province autonome relative alla vaccinazione o al risultato al test negativo molecolare/antigenico entro le 48 ore precedenti l’evento o alla guarigione dal Covid 19.

Per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatorio presentare il Green Pass. Per protocollo Covid 19 non è consentito l’ingresso gratuito per i bimbi che pertanto dovranno essere muniti di biglietto.

Si ricorda inoltre che sempre in ottemperanza al protocollo Covid 19 è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali.

I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 18,30.

Invitiamo tutti i tifosi a rispettare le normative vigenti: uso della mascherina e distanziamento sociale. Inoltre si invitano i tifosi a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e, vista la procedura di accesso, a non presentarsi all’ingresso troppo a ridosso dell’inizio della gara.