Musica live a cura di band e artisti del suolo irpino e non: mostre fotografiche, artigianato, performance teatrale e talk con storie di persone che non si sono arrese dinanzi alle avversità della vita.

“Anche se sei solo mentre viaggi, ci sono sempre altri là fuori proprio come te, che affrontano le stesse sfide e lasciano segni che nessuno di noi è solo.”

Il programma di questa seconda edizione, che si svolgerà il 26 agosto nella piazza di Santo Stefano del Sole a partire dalle ore 18.00, prevede:

Il concerto di “Il cervello e i flussi di coscienza”.

Le esibizioni musicali di: Am Bros One Quartet; Six on the Beach; T-Rabbia & Arkman Zerella; Alessio Vito; Nuno.

La proiezione del corto “essere diversi” di Francesco Musto.

Dj set Finale di Davide Russo.

Interventi istituzionali a cura del sindaco e della Pro Loco Santostefanese.

Intervento di Antonio Di Gisi di Legambiente Avellino.