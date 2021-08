Sabato 28 e domenica 29 ritorna la rassegna “L’essenza dei sensi”

Si riaccendono i riflettori sulla rassegna di arte e poesia “L’essenza dei sensi” con Serena D’Onofrio, in arte Sere NArt, e Gianluigi Romano.

Sara’ il prestigioso Palazzo Marchesale di frazione Ferrari a Cervinara ad ospitare, il 28 e 29 agosto, il progetto dei due artisti locali nato per mettere insieme diverse forme espressive e stimolare i cinque sensi attraverso la visione di opere d’arte, la declamazione di poesie , la musica, la danza, il teatro e coinvolgendo anche gli operatori economici locali con degustazioni di prodotti tipici locali.

Un esperimento riuscito gia’ lo scorso anno presso il Passeggiatoio delle Clarisse di Montesarchio e che si ripetera’ nel paese d’origine dei due protagonisti, pronti ad accogliere i loro compaesani e trasportarli in un percorso destinato ad emozionare e cogliere molteplici modalità comunicative della cultura.

Le coinvolgenti e romantiche immagini di Serena D’Onofrio si sposano con i versi musicali e appassionati tratti dal libro ” Tre punti ad est di Magellano ” di Gianluigi Romano e insieme danno vita a una proposizione del bello attraverso la condivisione di sensazioni ,emozioni e sentimenti dei due artisti. Poesia e pittura s’intrecciano e sono fonte di ispirazione reciproca e da questa combinazione nascono nove opere ad acquerello ed inchiostro , allestite nel salone del palazzo marchesale, suddivise in tre temi, scaturiti dalla raccolta poetica: amore, paesaggio e sogno, rappresentati da tre colori rosso, verde e viola. Inoltre, saranno visionabili anche opere su tela nella sala attigua a quella principale.

Due sensibilita’ si aprono al pubblico per presentare un connubbio perfetto che gia’ Simonide , poeta greco, aveva considerato eccezionale, affermando che la pittura è poesia silenziosa e la poesia è pittura che parla.

Ad arricchire poi questa seconda edizione anche l’arte della danza a cura dell’Associazione Asd “Lo Schiaccianoci ” con Angela Covino e le sue allieve che si esibiranno all’apertura accompagnate in sottofondo da musica e versi recitati mentre nel giardino si potra’ allietare il palato con la degustazione di vino , salumi, formaggi ,castagne e miele.

L’evento è inserito nella rassegna ” Cervinara sotto le stelle ” promossa dal Comune, guidato dal Sindaco Caterina Lengua, e realizzata con il contributo dell’ Assessore alla cultura Dolores Perrotta e l’assessore alle politiche giovanili e sport Maria Bianco.

L’inaugurazione è fissata per sabato 28 agosto 2021 alle ore 19.00 presso il Palazzo Marchesale in Piazza Regina Elena a Ferrari di Cervinara. L’ingresso è libero.

Dopo l’apertura della mostra , seguira’ alle 21.00 lo spettacolo ” Pillole, musica e follia” a cura di Caudium Theatrum e il giorno dopo, 29 agosto 2021 , il concerto , sempre in piazza Regina Elena, di Vincenzo Damasco con il suo Cerco tour.