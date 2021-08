Più successo di quello preventivato per l'iniziativa di Ricreazione al Vigneto e Avionica

Purtroppo l’iniziativa della messa a disposizione dei tamponi per gli eventi culturali di Ricreazione al Vigneto e Avionica ha avuto più successo di quanto ci aspettavamo, mettendoci in difficoltà nell’organizzare al meglio l’iniziativa. Non volendo creare disagi ed essendo difficile reperire ulteriori test nel weekend, rimandiamo l’iniziativa alla prossima settimana, comunicando il prima possibile le nuove date. Ci scusiamo per la falsa aspettativa, ma abbiamo preferito organizzare l’iniziativa al meglio. Seguiranno aggiornamenti.