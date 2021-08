53enne arrestata dai Carabinieri

Serino – I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto una 53enne di Serino, ritenuta responsabile del reato di “Atti persecutori”.

La donna, supponendo di vantare un credito nei confronti della vittima (derivante dall’affitto di un immobile), da diversi giorni la seguiva, tentava di aggredirla e la minacciava di persona e tramite Facebook.

Ieri sera, ha tentato di speronare con il suo SUV l’auto condotta dalla malcapitata, la quale non ha esitato ad avvisare telefonicamente i Carabinieri che le hanno dato precise indicazioni circa le strade da percorrere per sottrarsi dall’inseguimento e favorire l’intervento in sicurezza dei militari.

Assunto il controllo della situazione, dopo pochi minuti una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Solofra è quindi riuscita ad intercettare e bloccare a Serino l’auto della 53enne che, condotta in Caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino è stata tratta in arresto e sottoposta ai domiciliari.