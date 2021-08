"Da referente irpina desidero lanciare un appello per poter realizzare più banchetti"

Dopo gli scorsi banchetti al quale in tanti hanno partecipato per firmare per la raccolta firme per il referendum contro la caccia la referente irpina Sara Spiniello lancia un appello:

«Da referente irpina desidero lanciare un appello per poter realizzare più banchetti: se sei avvocato, cancelliere, notaio, parlamentare, sindaco, assessore, consigliere comunale o regionale, dipendente comunale, puoi autenticare le firme al nostro banchetto di raccolta firme. Se qualcuno vuole proporsi può contattarmi in privato sulla mia pagina facebook con un messaggio o con una mail all’indirizzo candidataspiniello@libero.it ne sarei davvero molto felice».