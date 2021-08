Presentata la mostra “L’Irpinia unita per i diritti umani” in onore di Patrick Zaki

Gibbardo, Amensty Interntional: “Occasione per parlare non solo di Patrick Zaki ma anche di moltissime altre persone in carcere ingiustamente solo per aver espresso un pensiero”

Oggi, presso la Provincia di Avellino, è stata presentata la mostra itinerante “L’Irpinia unita per i diritti umani – 50 storie troppo simili per essere diverse” promossa da Amnesty International e 6000 Sardine in occasione del trentesimo compleanno di Patrick Zaki.

Dal 19 al 30 agosto la mostra sarà visitabile in diversi comuni della provincia di Avellino: Aiello del Sabato, Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Baiano, Calitri, Cesinali, Montella, Montemiletto e Calitri.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di far emergere il primato della difesa dei diritti umani, raccontando di uomini e di donne che si sono ingiustamente ritrovati a dover scontare pene assolutamente immeritevoli e contrarie ad ogni principio di giustizia e umanità.

«Questa mostra, nata in occasione del 30esimo anniversario di Patrick Zaki, è partita da Bologna, proseguita a Latina e a Crotone, per poi continuare in questi 10 giorni in Irpinia, precisamente in 9 comuni, per parlare di diritti umani, tematica ancora più forte che si rispecchia nella questione Afghanistan, tema odierno. In Irpinia ci saranno diversi eventi con diverse tematiche, un cartellone pieno, che parte da Calitri per poi finire il 30 ad Avellino, con una giornata finale, in cui saranno presenti tutti i rappresentanti dei comuni che hanno dato la cittadinanza a Patrick Zaki nell’ ultimo anno» – queste le parole di Claudio Petrozzelli, rappresentante di 6000 sardine d’Irpinia.

Presente all’incontro anche Nessa Gibbardo, referente attivismo Campania Amnesty International, che ha descritto in breve la mostra, facendo riferimento alla triste situazione che l’ Afghanistan sta affrontando, in cui l’ efficacia dei diritti umani è messa a dura prova.

«Amnesty International si muove, difendendo i diritti umani, ovunque essi siano violati nel mondo, ad esempio, la questione afghana, oggi presente su tutti i media, identifica come i diritti umani possano esplodere in maniera apparentemente improvvisa. Sul sito https://www.amnesty.it/ è presente una petizione attiva, per garantire alle persone in Afghanistan di poter uscire dal paese in sicurezza. La mostra che vedremo in questi giorni è una bella occasione per parlare di libertà di espressione e delle limitazioni che vengono imposte a moltissime persone nel mondo, non solo di Patrick Zaki, ma anche di moltissime altre persone, in carcere ingiustamente, solo per aver espresso un pensiero, senza aver fatto ricorso alla violenza. Questa mostra è quindi funzionale anche per impedire che i diritti umani siano violati in maniera diffusa».

“L’ Irpinia unita per i diritti umani – 50 storie troppo simili per essere diverse” – IL PROGRAMMA:

21 AGOSTO – CALITRI

19.00 – Piazza della Repubblica

Inaugurazione della “panchina gialla” dedicata ai diritti civili.

Partecipano: Michele Di Maio – sindaco; Giovanni Cardillo –delegato alle Politiche Giovanili; Claudio Petrozzelli – 6000 Sardine

22 AGOSTO – MONTELLA

18.30 - Piazza degli Irpini

“Intolleranza religiosa e censura politica: da Patrick Zaki a Ikram Nazih”

Partecipano: Anna Dello Buono – Vicesindaca; Tina Marinari - responsabile ufficio campagne di Amnesty International Italia; Iole Dello Buono – presidente Consulta delle Donne di Montella, Claudio Petrozzelli – 6000 Sardine.

23 AGOSTO – BAIANO

19.00 – Piazza IV Novembre

“Ho solo tanta voglia di studiare”

Monologo a cura di Antonio Lippiello (Proteatro)

Dibattito: Claudio Petrozzelli - 6000 Sardine; Nino Sanfilippo - Possibile Avellino; Michela Arricale – Avvocata CRED (Centro ricerca ed elaborazione per la democrazia); Giuseppe Monteforte –referente Wi Cast

Esibizione a cura della scuola di ballo “Dance”

Ore 21.00: Partita di calcio dedicata a Patrick Zaki, con la partecipazione della Scuola Calcio Baiano e Sporting Club Avella. I ragazzi coinvolti indosseranno delle divise riportanti il nome dello studente imprigionato.

24 AGOSTO – CESINALI

19.00 - Parco Alvino & AndyBar

Presentazione del libro “Da Seattle a Genova. Cronistoria della rete no global”

Saluti: Dario Fiore - sindaco; Agostino Meo – Misca Lab: Claudio Petrozzelli - 6000 Sardine.

Partecipano: Daniele Maffione – Curatore del libro; Don Vitaliano Della Sala – Contributor; Francesco Festa – Contributor

Modera: Rosaria Carifano – giornalista

Seguirà proiezione del cortometraggio “6000…e 1300 giorni – 20 anni dalla scuola Diaz” a cura di 6000 Sardine

25 AGOSTO – MONTEMILETTO

19.00 - Chiostro Comunale

Saluti dell’amministrazione presso la sede della mostra

20.30 – Ludovico Van, Piazza Umberto I

Approfondimento tematico audiovisivo sulla situazione delle carceri in Egitto

27 AGOSTO – AIELLO DEL SABATO

19.30 - spazio antistante Centro Sociale “Madre Teresa di Calcutta”

- Saluti dell’amministrazione

- Introduzione al tema dei diritti umani con la partecipazione di Claudio Petrozzelli (6000 Sardine), Tommaso Maria Ferri (presidente Fondazione Rachelina Ambrosini), Danilo Gaeta e Daniela Gioiella (Forum dei Giovani di Aiello del Sabato).

- Proiezione del docufilm “Sorelle d’Italia”, di Daniele Gaglianone, in collaborazione con Medici Senza Frontiere Italia

29 AGOSTO – ARIANO IRPINO

18.30 – Villa Comunale, Viale degli Ippocastani

“I diritti umani nella società contemporanea a 73 anni dalla dichiarazione universale dei diritti umani”

Saluti: Enrico Franza – Sindaco; Veronica Tarantino - Assessore Politiche Giovanili; Giuseppe Perrina - Forum dei Giovani di Ariano Irpino; Claudio Petrozzelli – 6000 Sardine.

Intervengono: Pierfranco Savona - Docente di filosofia del diritto dell’Università Federico II; Gerardo Romei - Componente del Comitato Direttivo di Amnesty International Italia.

Modera: Leonardo Festa - Professore di storia e filosofia

30 AGOSTO – AVELLINO

18.30 – Casino del Principe

Saluti: Claudio Petrozzelli – 6000 Sardine; Francesco Iandolo – consigliere comunale Avellino Prende Parte; Luca Cioffi – referente Avionica.

Conclusioni: Tina Marinari, Responsabile Ufficio campagne di Amnesty International Italia.

Partecipano i rappresentanti dei comuni irpini che hanno concesso la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki.

Proiezione video contributo associazione Station2Station.